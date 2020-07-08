‘Muhtarlarımızla yönetiyoruz’

Menderes’teki muhtarlar buluşmasına katılan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Çalışmalarımıza muhtarlardan gelen istek ve öneriler doğrultusunda yerel yönetimlerle birlikte yön vereceğiz. Muhtarların görüşlerini çok önemsiyoruz” dedi. egepostasi.com’un haberine göre, toplantıya Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP İlçe Başkanı Gizem Ergün, CHP İl Başkan Yardımcıları Özkan Tice, İpek Onbaşıoğlu, Binali Gül ve Çağdaş Kaya da katıldı. Başkan Kayalar, “İlçeyi, 44 mahalle muhtarımızla birlikte yönetiyoruz. Uyum içinde çalışıyoruz” dedi.