Mülkiyet sorunu çözüme kavuşuyor

Aydın Büyükşehir ile Söke Belediyesi, 6360 sayılı Büyükşehir yasasıyla tüzel kişilikleri sona eren eski belde ve köylere ait 16 taşınmazın mülkiyet sorununu çözüyor.

Taşınmazların mülkiyet hakkı ve devir işlemleri için Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’e yetki verildi. İşlemlerin yakın zamanda başlayacağını belirten Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan, “Bizim en büyük iddiamız Aydın Büyükşehir’le uyum içinde çalışmaktı, bunu da gerçekleştirdik” dedi.

Uyum, hizmete dönüştü

İki belediye arasındaki uyumlu çalışmalardan örnekler veren Ceylan, “Güllübaçe’de Büyükşehir’in yapacağı arıtma tesisinin yerini ASKİ’ye devrettik. Geçmiş dönemde ilçede bulunan parkların su abonelerini yapamamıştık. ASKİ ile yapılan mutabakat sonucu 19 parkın abonelik işlemleri başlatıldı. Ortak mülkiyetlerin taksimi sırasında sıkıntılar yaşanmıştı. Mahkemelik olanlar dahil, malların paylaşılması sorunu da aşılıyor. Büyükşehir Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile Başkanımız Tuncel’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Altyapı hamlesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanındaki altyapı çalışmalarına devam ediyor. Pandemi sürecinde hizmetleri artıran ASKİ ekipleri, Sultanhisar’ın Demirhan Mahallesi’ndeki su sorununu çözdü. Aydın’ın yüksek rakımlı yerleşim birimlerden biri olan Koçarlı’nın Gözkaya Mahallesi de, ASKİ sayesinde su sıkıntısı yaşamadı. Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden muhtarlar, “Hizmetlerden çok memnunuz” dedi.