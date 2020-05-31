Mültecilere hijyen paketi dağıtıldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü’nün (İOM) gönderdiği 2 bin 700 hijyen seti ve 500 gıda paketi dağıtılmaya başlandı. Ekipler, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Konak’ın Kocakapı Mahallesi’nde belirlenen mültecilerin yanısıra mevsimlik tarım işçilerine de paketleri teslim etti.



Yardım bekliyorlar



Kocakapı Mahalle Muhtarı Hasan Albayrak, mültecilerin bu tür desteklere çok ihtiyaçlarının olduğunu belirtti, “Ülkemiz ve dünya oldukça zor bir süreçten geçiyor. Bu yardımlar mülteciler için bir umut. Destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Mültecilerin yaşam koşulları oldukça zor. Kendilerine yardım yapılması için sürekli kapımı çalıyorlar. Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum ancak yeterli değil” dedi.