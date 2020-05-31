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    HaberlerEge Haberleri Mültecilere hijyen paketi dağıtıldı
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    31.05.2020 - 00:03 |

    Mültecilere hijyen paketi dağıtıldı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında mültecilere destek veriyor.

    Mültecilere hijyen paketi dağıtıldı

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü’nün (İOM) gönderdiği 2 bin 700 hijyen seti ve 500 gıda paketi dağıtılmaya başlandı. Ekipler, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Konak’ın Kocakapı Mahallesi’nde belirlenen mültecilerin yanısıra mevsimlik tarım işçilerine de paketleri teslim etti.

    Yardım bekliyorlar

    Kocakapı Mahalle Muhtarı Hasan Albayrak, mültecilerin bu tür desteklere çok ihtiyaçlarının olduğunu belirtti, “Ülkemiz ve dünya oldukça zor bir süreçten geçiyor. Bu yardımlar mülteciler için bir umut. Destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Mültecilerin yaşam koşulları oldukça zor. Kendilerine yardım yapılması için sürekli kapımı çalıyorlar. Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum ancak yeterli değil” dedi.

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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