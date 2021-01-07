MÜSİAD vefasını gösterdi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi ev sahipliğinde “Hatim Duası” gerçekleştirildi. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve dünyanın dört bir yanındaki üyelerin katılımı ile Bilal Saygılı Camii’nde düzenlenen online programda, salgın sürecinde vefat eden üyeler ve tüm vatandaşlar için “Hatim Duası” yapıldı. Sadece bir iş örgütü olmadıklarını belirten Kaan, “Her zaman ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini önceleyerek hareket ediyoruz” diye konuştu. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı da, “Bizler son nefesimize kadar ülkemiz adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.