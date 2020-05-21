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    HaberlerEge Haberleri Müstakil aranıyor...
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    21.05.2020 - 00:01 |

    Müstakil aranıyor...

    Sosyal mesafe, konut arayışındakileri bahçeli evlere yöneltti. Bu konuda avantajlı olan İzmir’de de fiyatlar yüzde 15 arttı

    Müstakil aranıyor...

    Koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan ve kalabalık yerlerden uzak duran binlerce kişi, “müstakil ev” arayışına geçti. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, yapılan araştırmalara göre iki ay içerisinde Türkiye’deki müstakil ev fiyatlarının yüzde 25, internetteki müstakil konut aramalarının ise yüzde 252 oranında attığını söyledi. 8-10 dönüm arasındaki tarım arazilerine talebin de iki katına çıktığını belirten Önder, şöyle konuştu:

    Prefabrik düşüncesi

    “Özellikle Batı Anadolu’da tarım arazilerine ilgi de iki kat arttı. Birçok kişide, ‘Prefabrik ev koyup, kendi bahçemde organik tarım yaparım ‘ düşüncesi oluşmaya başladı. İzmir’de de müstakil ev fiyatları yüzde 15, kira bedelleri de yüzde 17 arttı. İnsanlar artık kalabalık yerlerden uzaklaşmak istiyor. İzmir, zaten bu konuda oldukça avantajlı. Ramazan Bayramı’ndan sonra, emlak piyasası yavaş yavaş hareketlenebilir. Piyasadaki talep değişikliğini iyi okuyabilen, vatandaşın ihtiyacı doğrultusunda yeniliklere imza atan firmalar, bu süreci fırsata çevirebilir.”

    İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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