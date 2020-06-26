Müşteri memnuniyeti bir numaralı öncelik

Aydın, Denizli, Muğla’da hizmet veren Aydem Elektrik Perakende ve İzmir, Manisa’da hizmet veren Gediz Elektrik Perakende, koronavirüs salgını döneminde elektrik faturalarını ödeyemeyen müşterileri için kredi kartına 9 aya varan taksitle fatura ödeme imkanı sunuyor. Bu imkandan yararlanmak isteyenler, müşteri ilişkileri merkezlerinden veya online işlemlerden kolaylıkla taksitlendirme yapabilecek. Haziran’da başlayan normalleşme sürecinin kademeli şekilde 1 Temmuz 2020 itibarıyla tamamlanacağı ve enerji sektörünün eski işleyişine geçeceğini belirten yetkililer, şu açıklamayı yaptı:

Büyük kolaylık

“Beş milyon müşterisine hizmet sunan Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, içinde bulunduğumuz zorlu dönemde abonelerine önemli bir kolaylık sağlıyor. Fatura borçları kredi kartına 9 aya varan taksitlendirmeyle ödenebilecek. Müşteri memnuniyeti konusunda kararlı ve öncelikli tutumumuz, enerji piyasasındaki yerimizi daha da sağlamlaştrıyor.”