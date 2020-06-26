BİST114.139-0.27EURO7.700.09USD6.850.02ALTIN388.520.07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Müşteri memnuniyeti bir numaralı öncelik
    ABONE OL
    26.06.2020 - 00:04 |

    Müşteri memnuniyeti bir numaralı öncelik

    Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, pandemi döneminde faturalarını ödeyemeyen abonelerine, taksit imkanı sunuyor

    Müşteri memnuniyeti bir numaralı öncelik

    Aydın, Denizli, Muğla’da hizmet veren Aydem Elektrik Perakende ve İzmir, Manisa’da hizmet veren Gediz Elektrik Perakende, koronavirüs salgını döneminde elektrik faturalarını ödeyemeyen müşterileri için kredi kartına 9 aya varan taksitle fatura ödeme imkanı sunuyor. Bu imkandan yararlanmak isteyenler, müşteri ilişkileri merkezlerinden veya online işlemlerden kolaylıkla taksitlendirme yapabilecek. Haziran’da başlayan normalleşme sürecinin kademeli şekilde 1 Temmuz 2020 itibarıyla tamamlanacağı ve enerji sektörünün eski işleyişine geçeceğini belirten yetkililer, şu açıklamayı yaptı:

    Büyük kolaylık

    “Beş milyon müşterisine hizmet sunan Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, içinde bulunduğumuz zorlu dönemde abonelerine önemli bir kolaylık sağlıyor. Fatura borçları kredi kartına 9 aya varan taksitlendirmeyle ödenebilecek. Müşteri memnuniyeti konusunda kararlı ve öncelikli tutumumuz, enerji piyasasındaki yerimizi daha da sağlamlaştrıyor.”

     

    Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şişli'de akılalmaz görüntüler! Canlarını hiçe saydılar

    Şişli'de akılalmaz görüntüler! Canlarını hiçe saydılar

    Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

    Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

    Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

    Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

    Son dakika haberi: İstanbul'da feci kaza! Ortalık birbirine girdi

    Son dakika haberi: İstanbul'da feci kaza! Ortalık birbirine girdi

    Sıradaki Haber