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    22.11.2020 - 00:03 |

    Müşterileri beklediler

    Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı’nın, koronavirüsle mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında kısıtlamalar başladı.

    Müşterileri beklediler

    Foça’da market, kafe, restoran ve benzeri yerler kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala hazırlıklarını tamamladı. Restoranlarda yemek yiyen bazı müşterilere, işletme sahipleri kısıtlamanın başladığını hatırlatarak ayrılmalarını istedi. Müşterilerinin ayrılmasını bekleyen bazı işletmelere de, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasal işlem yapılmaması için uyarılarda bulundu. l SEYFİ GÜL DHA

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