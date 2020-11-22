Müşterileri beklediler

Foça’da market, kafe, restoran ve benzeri yerler kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala hazırlıklarını tamamladı. Restoranlarda yemek yiyen bazı müşterilere, işletme sahipleri kısıtlamanın başladığını hatırlatarak ayrılmalarını istedi. Müşterilerinin ayrılmasını bekleyen bazı işletmelere de, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasal işlem yapılmaması için uyarılarda bulundu. l SEYFİ GÜL DHA