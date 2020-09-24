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    HaberlerEge Haberleri ‘Mutlaka grip aşısı yaptırın’
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    24.09.2020 - 00:02 |

    ‘Mutlaka grip aşısı yaptırın’

    MEDICANA International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, gribe sebep olan influenza virüsü ve Covid-19 hastalığına neden olan Sars-Cov 2 virüsünün solunum yoluyla bulaşabildiğini söyledi.

    ‘Mutlaka grip aşısı yaptırın’

     Gripte, sıklıkla yüksek ateş, terleme, baş, kas ve boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, halsizlik şikayetleri görülürken, Kovid-19’da benzer semptomların görüldüğünü belirten Işık, “Korona, semptomlar ortaya çıkmadan 48 saat önce bulaşmaya başlıyor, grip semptomlar çıktıktan sonra bulaşıcı hale geliyor” dedi. Koronavirüsle gribin birlikte de görülebileceğini ifade eden Dr. Işık, mutlaka herkesin grip aşısını yaptırması gerektiğine dikkat çekti.

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