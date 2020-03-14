14.03.2020 - 00:00 |
‘Mutlaka kazanacağız’
TFF 1. Lig’de galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, yarın evinde oynayacağı İstanbulspor maçı için iddialı.
Teknik Direktör Cenk Laleci, bu maçla birlikte yeniden yükselişe geçeceklerini söyledi. Matematiksel olarak Play Off’a kalma şanslarının olduğunu dile getiren Laleci, “Gerçekten hak etmediğimiz kayıplar yaşadık. İstanbulspor maçına odaklandık. Mutlaka kazanacağız. Koronavirüse önlem almak amacıyla maçlar seyircisiz oynanacak. Önemli olan insan sağlığı. Biz çıkar futbolumuzu oynarız” dedi.
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