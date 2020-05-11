Mutlu eden hizmetler...

Koronavirüsün yaşamı durduran etkilerine rağmen üretim devam ediyor. Belediyeler de hem üreticinin zorda kalmaması hem de vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması için desteklerini sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent ekonomisinin can damarı tarım ve hayvancılığa desteğini salgın döneminde de sürdürüyor. Balıkesir Süt Üreticileri Birlikleri ile imzalanan protokol kapsamında üreticilere, süt verimini artıran süt otu tohumundan 6 buçuk ton ve 5 ton da yonca tohumu dağıtıldı. Büyükşehir bu desteğiyle, 2 bin 300 dönüm arazinin tohum ve üreticinin de yem ihtiyacının yüzde 50’sini karşılamış oldu.

Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, “Önemli olan üreticiye bireysel olarak değil örgütlü olarak katkı sağlamak. Bunu başlangıç olarak düşünün, üreticinin her daim yanında olacağız. Başkanımız Yücel Yılmaz’ın da tüm üreticilere selamlarını iletiyorum. Bol bereket diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘Halk Manav’

Karaburun Belediyesi ise, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşın sebze ve meyve ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçti. Belediye bünyesinde oluşturulan Halk Manav ile, İzmir Sebze ve Meyve Hali’nden alınan ürünler, üzerine hiçbir kâr eklenmeden tüketiciye ulaştırılıyor. Önlemler kapsamında semt pazarlarının açılmadığını ve bu nedenle uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “Araçlarla 16 mahallenin tamamına haftada en az bir kez ulaşmayı hedefliyoruz. Halkımızın bütçesine fazla yük olmadan ihtiyaçlarını karşılamanın da bir kamu görevi olduğunu düşünüyoruz” dedi. Karaburunlular da kapılarına kadar gelen taze meyve sebzeler için teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi de, Yenipazar Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’ne destek verdi. Ürünleri, Halk Ege Et Marketleri’nde satılmaya başladıktan sonra siparişleri yetiştiremez olan kadınlara işlerini hızlandırmak için hamur karma makinesi hibe edildi. Kadınlar, satışların iyi gitmesiyle yaptıkları erişteleri yetiştiremez olduklarını, hibe edilen hamur karma makinesiyle bu hıza yetişeceklerini söyledi. Erişte hamurunun sert olması gerektiğini kadın gücüyle bu kadar sert hamuru yoğurmanın zor olduğunu belirten kadınlar “Özlem Çerçioğlu bize her zaman destek oldu, desteğini hiçbir zaman esirgemedi, kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Çölyaklıları da unutmadı

Öte yandan Büyükşehir, koronavirüs sebebiyle glutensiz ürün bulmakta zorlanan çölyaklıları da unutmadı. Özel hazırlanmış gıda paketlerini evlere ulaştıran Büyükşehir’e, kendi kızı da çölyaklı olan, Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Nilgün Akçalı teşekkür etti. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nde yapılan hizmetin çok değerli olduğunu belirten Akçalı, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun kendilerini her zaman desteklediğini belirtti. Çerçioğlu ise, 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi’nin her türlü çözüm için çölyaklılara açık olduğunu söyledi.