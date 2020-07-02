Mutluluğu paylaşıyor

‘Hoşgeldin bebek’ projesi kapsamında, 0-6 ay arasında bebeği olan ailelere içinde çeşitli malzemelerin bulunduğu çantalar hediye ediliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, randevu alarak gittikleri minik bebeklerin ailelerine içinde battaniye, ateş ölçer, bebek şampuanı, yeni doğan hastane çıkışı bebek takımı, çok amaçlı alt açma bezi, pamuk, bebek bezi ile Çiğli Belediyespor’un renkleri olan kırmızı siyah çıt çıtlı badinin bulunduğu çantaları teslim ediyor. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Ailelerimizin heyecanına ortak olarak bizden güzel bir anı bırakmak istiyoruz” dedi.