Mutluluk dağıtıyor

Köy okulu ziyareti sırasında aynı deftere not tutmaya çalışan iki kardeşi gördükten sonra ‘Bir umut bin mutluluk’ projesini başlatan Mehmet Emin Sevin (27), hayırseverlerin yardımıyla 5 yıl içinde 50 binin üzerinde çocuğa ulaştı. ‘Köy okullarının abisi’ olarak tanınan Sevin, kendi imkanlarının yanı sıra, projeye verilen destekle köy köy dolaşarak çocukların bot, mont, diş macunu, diş fırçası, atkı ve bere gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yüzleri gülüyor

Binlerce çocuğa bot, mont, atkı, bere hediye ettiklerini ve çocukların eğitimine destek olmak için kırtasiye desteğinde bulunduklarını dile getiren Sevin, “Köy okullarında şartları zor olan çocuklara ulaşıyoruz. Sosyal medya üzerinden gelen yardımları dağıtıyoruz. Bizim çalışmalarımızı ve çocukların yaşadığı mutluluğu görenler bizlere destek olmak için ulaşıyor. Desteklerin çocukların yüzünde ne kadar büyük bir mutluluğa dönüştüğünü görüyoruz. En büyük mutluluğumuz da bu oluyor” dedi.

Krem sürdüler

Özellikle kışın sert geçtiği bölgelerde çocukların soğuktan kuruyan ve çatlayan ellerine krem sürdüklerini vurgulayan Sevin, “Kışın sert geçtiği bölgelerde çocukların elleri çatlıyordu. Bunu önlemek için el kremi götürdük.

Çocukların ellerine, ellerimizle krem sürdüğümüz anlar yaşadık. Diş fırçası ve diş macunu hediye ettik. 10 binlerce çocuğa oyuncak dağıttık. Daha yapacağımız çok iş, gidilecek çok yol var. Gelecek desteklerle çok daha fazla çocuğa ulaşarak onların da yüzlerini güldürmek, mutlu etmek istiyoruz” diye konuştu.