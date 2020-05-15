15.05.2020 - 00:03 |
Müzik ziyafeti
Institut français İzmir, yepyeni formatıya renkli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu haftaki etkinliğin konuğu Aälma Dili grubunun keman sanatçısı Emilio Castiello, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Institut français İzmir Müdürü Caroline David, “Amacımız müziği, kültürü ve sanatı, tüm renkleriyle yaşatmak. Etkinlikler için @institutfrancaisdeturquie adresine abone olabilirsiniz” dedi.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.