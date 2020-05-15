Müzik ziyafeti

Institut français İzmir, yepyeni formatıya renkli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu haftaki etkinliğin konuğu Aälma Dili grubunun keman sanatçısı Emilio Castiello, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Institut français İzmir Müdürü Caroline David, “Amacımız müziği, kültürü ve sanatı, tüm renkleriyle yaşatmak. Etkinlikler için @institutfrancaisdeturquie adresine abone olabilirsiniz” dedi.