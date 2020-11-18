Namazlara düzenleme

İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, “Cenaze namazları camide de kılınıyor mezarlıkta da kılınabiliniyor. Bir süredir vakit namazlarının ardından kılınıyordu ancak tedbir amaçlı vakit namazlarının ardından cenaze namazı kılınmayacak. Çünkü özellikle Cuma namazlarından sonra ve vakit namazlarının ardından kılınınca çok kalabalık olabiliyor” dedi. l DHA