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    HaberlerEge Haberleri Namazlara düzenleme
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    18.11.2020 - 00:04 |

    Namazlara düzenleme

    Nazilli’de cenazelerde oluşan kalabalığı ve oluşabilecek bulaş riskini engellemek için cenazelerin vakit namazlarının ardından kaldırılması yasaklandı. Cenazeler, camiden sabah 10.00 ile 14.00 saatlerinde ya da istenirse mezarlıklardan kaldırılacak.

    Namazlara düzenleme

    İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, “Cenaze namazları camide de kılınıyor mezarlıkta da kılınabiliniyor. Bir süredir vakit namazlarının ardından kılınıyordu ancak tedbir amaçlı vakit namazlarının ardından cenaze namazı kılınmayacak. Çünkü özellikle Cuma namazlarından sonra ve vakit namazlarının ardından kılınınca çok kalabalık olabiliyor” dedi. l DHA

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