Nar Çiçekleri’nde eğitim başlıyor

Miniklere sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim vermek için harekete geçen belediye; sınıflar, mutfak, tuvaletler ve bahçeyı ilaçlayıp steril hale getirdi. Ortak kullanım alanlarına ‘sosyal mesafe’ görselleri yapıştırıldı. Giriş ve çıkışlara dezenfektan sıvılar konuldu. Okula giriş yapan çocuklar, ateşleri ölçüldükten sonra üstleri değiştirilip sınıfa alınacak. Sınıflar en fazla altı kişiden oluşacak. Yeni dönemde; okul içine veli kabul edilmeyecek.

Çocuklar güvende

Ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceğini belirten Başkan Ali Engin, “Yaşar Kemal Tesisi ve içerisinde bulunan eğitim yuvası Nar Çiçekleri Anaokulu’nun her bir köşesi dezenfekte edildi” dedi.