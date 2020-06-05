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    HaberlerEge Haberleri Nar Çiçekleri’nde eğitim başlıyor
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    05.06.2020 - 00:03 |

    Nar Çiçekleri’nde eğitim başlıyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Narlıdere Belediyesi’ne bağlı Nar Çiçekleri Anaokulu, normalleşme adımları kapsamında 8 Haziran Pazartesi günü eğitim öğretime başlıyor.

    Nar Çiçekleri’nde eğitim başlıyor

    Miniklere sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim vermek için harekete geçen belediye; sınıflar, mutfak, tuvaletler ve bahçeyı ilaçlayıp steril hale getirdi. Ortak kullanım alanlarına ‘sosyal mesafe’ görselleri yapıştırıldı. Giriş ve çıkışlara dezenfektan sıvılar konuldu. Okula giriş yapan çocuklar, ateşleri ölçüldükten sonra üstleri değiştirilip sınıfa alınacak. Sınıflar en fazla altı kişiden oluşacak. Yeni dönemde; okul içine veli kabul edilmeyecek.

    Çocuklar güvende

    Ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceğini belirten Başkan Ali Engin, “Yaşar Kemal Tesisi ve içerisinde bulunan eğitim yuvası Nar Çiçekleri Anaokulu’nun her bir köşesi dezenfekte edildi” dedi.

     

    Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
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