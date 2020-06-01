Nar Çiçekleri’ne ikinci anaokulu

Narlıdere Belediyesi, belediye bünyesindeki ikinci anaokulunun temelini Narlı Mahallesi’nde attı. Temel atma törenine Başkan Ali Engin, eşi İlke Engin, Kaymakam Süleyman Hurrem Aksoy, CHP İlçe Başkanı Mesut Durgun, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Sanatçı Onur Akın da törene katılarak sürpriz yaptı.

Beş sınıf olacak

Katılımcılar beton mixerinin butonuna birlikte bastı, temelin ilk betonunu döktü. 2 kat olarak projelendirilen anaokulu, Milli Eğitim standartlarına uygun olarak 3-6 yaş çocuklara hizmet verecek. 15’er öğrenciden 5 sınıf inşa edilecek, toplamda 80 kontenjan bulunacak.

İçerisinde uyku odası ve oyun bahçesinin de bulunacağı anaokulu, eylül ayında hizmete açılacak. Belediye Başkanı Ali Engin, “Beş yılda 5 anaokulu sözü vermiştik. Yaşar Kemal Tesisleri’nin ardından, ikincisinin temelini de Narlı’da attık. Eylül ayında açılışı da birlikte yapacağız. Anaokulumuz hem çocuklarımız için kaliteli bir eğitim yuvası hem de aileler için güvenli bir liman olacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi. Kaymakam Aksoy da, “Tüm çabamız, çocuklarımıza güzel bir gelecek sağlamak için” diye konuştu.