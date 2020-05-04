04.05.2020 - 00:03 |
Narlıdere’de Ata Tohumları dikildi
Dünyanın en büyük gıda organizasyonu Slow Food’a geçtiğimiz aylarda üye olan Narlıdere Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için bilgilendirici ve eğlendirici bir etkinliğe imza attı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katkılarıyla önceki dönem Seferihisar’da kurulan Can Yücel Tohum Merkezi’nden takas yöntemi ile temin edilen sebze ve meyve tohumları, saksılarla birlikte Nar Çiçekleri Anaokulu öğrencilerine dağıtıldı. Benim Bahçem Farkındalık Etkinliği” hem çocukların hem de ailelerin yüzünü güldürdü. Dağıtıma katılan Başkan Ali Engin, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, çocuklarımızı eğitici ve eğlendirici güzel bir etkinlik hazırladık. Dağıttığımız Ata Tohumları ile evlerinde patlıcan, mısır, bamya, çilek, lavanta ve biber yetiştiren çocuklarımızı şimdiden kutluyorum” diye konuştu.
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