Narlıdere’de Ata Tohumları dikildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katkılarıyla önceki dönem Seferihisar’da kurulan Can Yücel Tohum Merkezi’nden takas yöntemi ile temin edilen sebze ve meyve tohumları, saksılarla birlikte Nar Çiçekleri Anaokulu öğrencilerine dağıtıldı. Benim Bahçem Farkındalık Etkinliği” hem çocukların hem de ailelerin yüzünü güldürdü. Dağıtıma katılan Başkan Ali Engin, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, çocuklarımızı eğitici ve eğlendirici güzel bir etkinlik hazırladık. Dağıttığımız Ata Tohumları ile evlerinde patlıcan, mısır, bamya, çilek, lavanta ve biber yetiştiren çocuklarımızı şimdiden kutluyorum” diye konuştu.