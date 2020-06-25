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    HaberlerEge Haberleri Narlıdere’de şeflerin savaşı
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    25.06.2020 - 00:02 |

    Narlıdere’de şeflerin savaşı

    Narlıdere Belediyesi, Narlıdere Slow Food Birliği ile İzmir Aşçılar Derneği işbirliğinde organize edilen Genç Aşçılar Yarışması, 1 Temmuz’da Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda yapılacak.

    Narlıdere’de şeflerin savaşı

    1995-2002 arası doğumluların katılabileceği yarışma, yerel lezzetler kategorisinde gerçekleşecek. Aşçılığa gönül veren gençler hünerlerini sergileyecek. İlgi duyan herkesi programa davet eden Başkan Ali Engin, “Yerel tatlarımızı, yöresel yemeklerimizi ön plana çıkartmayı, sonraki süreçte markalaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
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