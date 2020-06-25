25.06.2020 - 00:02 |
Narlıdere’de şeflerin savaşı
Narlıdere Belediyesi, Narlıdere Slow Food Birliği ile İzmir Aşçılar Derneği işbirliğinde organize edilen Genç Aşçılar Yarışması, 1 Temmuz’da Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda yapılacak.
1995-2002 arası doğumluların katılabileceği yarışma, yerel lezzetler kategorisinde gerçekleşecek. Aşçılığa gönül veren gençler hünerlerini sergileyecek. İlgi duyan herkesi programa davet eden Başkan Ali Engin, “Yerel tatlarımızı, yöresel yemeklerimizi ön plana çıkartmayı, sonraki süreçte markalaştırmayı hedefliyoruz” dedi.