Narlıdereliler nefes alacak

Narlıdere Belediyesi, Çamtepe Mahallesi’nde, toplamda 9 bin metrekare alanda sağlıklaştırma ve yayalaştırma projesi başlattı.

Narlıdere Belediyesi, ilçedeki yeşil alan oranını artırmak ve vatandaşlara yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Çamtepe Mahallesi’nde toplam 9 bin metrekarelik alanda sağlıklaştırma ve yayalaştırma projesi başlatıldı. Hazırlanan proje kapsamında; Demokrasi Meydanı- Barış Sokak ve pazaryeri üçgeninde 5 bin 600 metrekarelik yeşil alan yaratılacak. Aydınlatma sistemleri, kent mobilyaları ve heykellerle modern bir ilçe merkezi oluşturulacak.

Bisiklet ve yaya yolu

Bölgede taşıt trafiği en aza indirilerek yaya ulaşımı özendirilecek. Uludağ, Uyanış ve Yunus Emre sokaklarında devam eden projede oluşturulan yeşil aks, yapım çalışmaları süren 4 kilometrelik Bisiklet ve Yaya Yolu Projesi’ne de entegre edilecek. Çalışmaların sonbaharda tamamlanmasını planladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıdere’nin merkezinde yepyeni bir sosyal yaşam alanı yaratmak için kolları sıvadık, çalışmalara başladık. Daha yeşil bir Narlıdere hayalimiz var” diye konuştu.