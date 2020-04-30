30.04.2020 - 00:00 |
Narlıdere’nin yeni sevgi yolu tamam
Narlıdere Belediyesi, ilçenin en işlek merkezlerinden olan Barış Sokak’ta sürdürdüğü yenileme ve yayalaştırma çalışmalarını tamamladı.
Salgın sürecinin geçmesinin ardından, sokağın günü birlik ziyaretçi sayısını artırmak ve yeni bir çarşı yaratmak için yapılan çalışmalarda altyapı eksikleri giderildi, kilit parke taşı ve su kanallarının döşemeleri gerçekleştirildi, aydınlatma sistemleri yenilendi. Bina cepheleri de tek tip boyandı ve peyzaj çalışmalarıyla sokağın çehresi tamamen değişti. “Artık Barış Sokak Narlıdere’nin güzel bir sevgi yolu oldu diyen Başkan Ali Engin, “Güzel günlere kavuştuğumuzda hem esnaf hem vatandaş kazanacak” dedi.
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.