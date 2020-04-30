Narlıdere’nin yeni sevgi yolu tamam

Salgın sürecinin geçmesinin ardından, sokağın günü birlik ziyaretçi sayısını artırmak ve yeni bir çarşı yaratmak için yapılan çalışmalarda altyapı eksikleri giderildi, kilit parke taşı ve su kanallarının döşemeleri gerçekleştirildi, aydınlatma sistemleri yenilendi. Bina cepheleri de tek tip boyandı ve peyzaj çalışmalarıyla sokağın çehresi tamamen değişti. “Artık Barış Sokak Narlıdere’nin güzel bir sevgi yolu oldu diyen Başkan Ali Engin, “Güzel günlere kavuştuğumuzda hem esnaf hem vatandaş kazanacak” dedi.