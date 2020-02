Narlıdere’ye ilk aile çay bahçesi

Narlıdere Belediyesi, vatandaşların kaliteli gıdaya daha uygun fiyatlarla ulaşması için Sahilevleri Mahallesi’nde belediyeye ait ilk aile çay bahçesini açmak için çalışmalara başladı. 900 metrekarelik alana kurulacak olan ve mayıs ayında açılması planlan tesiste, her türlü gıda ve tüketim ürünü satışa sunulacak. Self servis sisteminin uygulanacağı tesiste, engelli tuvaleti ve bebek bakım odası da olacak. Açık ve kapalı alanların yer alacağı çay bahçesinde, Narlıdere Kadın Kooperatifi’nin hediyelik eşya satışı yapabileceği stantlarda açılacak. Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıderelilere kaliteli gıdaları daha uygun fiyatlara sunabilmek ve her kesimden insanı sahil bandında buluşturmak için hazırladığımız projenin, sosyal yaşama katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.