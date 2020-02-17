BİST 120.151-0,32EURO6,570,16USD6,060,08ALTIN308,230,63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Narlıdere’ye ilk aile çay bahçesi
    ABONE OL
    17.02.2020 - 00:04 |

    Narlıdere’ye ilk aile çay bahçesi

    Narlıdere’ye ilk aile çay bahçesi

    Narlıdere Belediyesi, vatandaşların kaliteli gıdaya daha uygun fiyatlarla ulaşması için Sahilevleri Mahallesi’nde belediyeye ait ilk aile çay bahçesini açmak için çalışmalara başladı. 900 metrekarelik alana kurulacak olan ve mayıs ayında açılması planlan tesiste, her türlü gıda ve tüketim ürünü satışa sunulacak. Self servis sisteminin uygulanacağı tesiste, engelli tuvaleti ve bebek bakım odası da olacak. Açık ve kapalı alanların yer alacağı çay bahçesinde, Narlıdere Kadın Kooperatifi’nin hediyelik eşya satışı yapabileceği stantlarda açılacak. Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıderelilere kaliteli gıdaları daha uygun fiyatlara sunabilmek ve her kesimden insanı sahil bandında buluşturmak için hazırladığımız projenin, sosyal yaşama katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.

    Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.
    daha fazla video için
    Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu!Genç popçu Aleyna Tilki, Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Tilki, kliplerindeki ayıların birçok ünlü isimden daha ünlü olduğunu iddia etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

    CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

    İşte en çok beğenilen motorlar

    İşte en çok beğenilen motorlar

    Sıradaki Haber