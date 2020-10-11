NASA yarışında ikinci

Bahçeşehir Koleji Karşıyaka Kampüsü 7. sınıfında eğitim gören beş öğrencinin oluşturduğu robotik takımı “ROBOKSK”, NASA tarafından düzenlenen Space Apps Challenge 2020 Türkiye elemelerine katıldı. “Uzayda Oksijen Üretimi” konulu projeleriyle yarışan takım, etkinliğin düzenlendiği 2-4 Ekim günleri arasında Space Apps web sitesinde paylaşılan uzay verilerinden yararlanarak seçtikleri konuya 48 saat boyunca çözüm geliştirip jüriye sundu.

Törene katılacak

Dünya çevre problemlerinin çözülmesi, uzay teknolojilerinde ilerleme kaydedilmesi ve insanlığın geliştirilmesi için yeni fikirler bulmak üzerine uygulamalar ve platformlar yaratan etkinlikte Türkiye’den 440 katılımcı yer aldı. Jürinin değerlendirmesi sonucunda ROBOKSK takımı Türkiye ikincisi oldu ve NASA’nın ocak ayındaki Space Apps Global küresel finaline katılmaya hak kazandı. Takım üyeleri, finali kazanmaları halinde NASA’nın bir uzay istasyonundaki roket fırlatma törenine davet edilecek. Bahçeşehir Koleji Karşıyaka Kampüsü Müdürü Nükte Teber, “Yaşları küçük olmasına rağmen robotik takımımızın da elde ettiği başarı bunun göstergesi. NASA’nın uluslararası finalinden de ödülle kampüsümüze döneceklerine yönelik inancımız tam” diye konuştu.