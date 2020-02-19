Nasır sorunları dinledi

İş insanlarının sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini masaya yatırdı. Açılış konuşmasını yapan ASKON İzmir Şube Başkanı Şerafettin Gücü, “Şehrimizi ve ülkemizi ilgilendiren konularda bundan sonra da milletvekilimizle koordineli bir şekilde çalışmaya ve sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

İş dünyasının beklentilerini yakından bildiğini dile getiren Nasır da, sorunların sektörel olduğu gibi bölgesel farklılıklar da gösterdiğini, bu nedenle gelecek her türlü talebi meclise ve yetkili mercilere taşıyıp çözüm noktasında gerekenin yapılması için 24 saat hizmete hazır olduğunu söyledi.