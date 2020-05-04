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    HaberlerEge Haberleri ‘Nasrettin Hoca’ çocukları bekliyor
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    04.05.2020 - 00:03 |

    ‘Nasrettin Hoca’ çocukları bekliyor

    Karabağlar Belediyesi’nin çocukların eğlenirken öğrenebilmesine katkı sağlayacak olan Nasrettin Hoca Çocuk, Bilim, Teknoloji, Kültür ve Sanat Merkezi, açılmak için gün sayıyor

    ‘Nasrettin Hoca’ çocukları bekliyor

    Karabağlar Belediyesi’nin, koronavirüs salgınına rağmen yapımını hızla sürdürdüğü Uzundere Nasrettin Hoca Çocuk, Bilim, Teknoloji, Kültür ve Sanat Merkezi, çocuklarla buluşmak için gün sayıyor. Çocuklar Nasrettin Hoca’da, fiziksel aktivitelerin yanısıra, yaratıcı düşünme, araştırma, keşfetme ve öğrenme olanağı bulacak. Merkezde çok işlevli salon, ofisler, interaktif atölyeler, çocuk kütüphanesi, okuma atölyesi, kafeterya, teras ve ebeveyn salonu bulunacak. Müzik-ritim, çizim-boyama, kes-yapıştır, yerleştirme sanatı (enstalasyon), bilim ve teknoloji, doğa ve çevre atölyeleri, çocukların gelişimine katkı koyacak. Ayrıca Nasrettin Hoca Sahnesi’nde çocuklar, tiyatrodan kuklaya, baleden müziğe kadar bir çok sanat dalıyla tanışma olanağı bulacak.

    ‘Değer katacak’

    Başkan Muhittin Selvitopu, merkezin yapım çalışmalarını inceledi, son durum hakkında bilgi aldı. Giriş katından Nasrettin Hoca’nın kavuğunun olduğu çatı katına kadar her noktayı inceleyen Başkan Selvitopu, “2 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan bu bina, çalışmalar tamamlandığında bambaşka bir işlev ve görünüme kavuşacak. Özellikle salgın önlemleri bittikten ve okullar yeniden açıldıktan sonra, eğitim çağındaki çocuklarımızın yoğun ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Çocuklar burada hem eğlenip hem de öğrenebilecek. Aileleri de manzarasıyla dikkat çeken teraslarda dinlenme olanağı bulacak. Proje, bölgeye değer katacak” diye konuştu.

    Yeni fidanlık

    Karabağlar Belediyesi, park ve bahçelerde kullanacağı bitkilerin üretimini ve bakımını, Uzundere’de yaklaşık 10 dönüm büyüklüğündeki yeni fidanlığında yapacak.

    Fidanlıkta yer alacak gölgelendirme alanları, sera ve idari ofis binaları gibi yapıların projeleri hazırlandı. Artezyen su kaynağının da bulunduğu alanda, Karabağlar Belediyesi’nin park ve bahçelerde kullanacağı çalı, mevsimlik çiçek, yer örtücü bitki türleri üretilecek. Ayrıca, dışarıdan satın alınacak bitkilerin bakımı da yapılacak.

     

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