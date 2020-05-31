Nazarköy’e kısa film

Sosyal medyada ziyaretçiler tarafından çekilen birçok video olduğunu, ancak yetersiz bilgilerin bulunması sebebi ile böyle bir çalışma yapma gereğini duyduğunu belirten Yıldız, “Boncuk yapımının ne denli zor olduğunu, zor şartlarda bu sanatı icra eden ustalarımızın emeklerini insanlara daha iyi anlatmak açısından iyi bir çalışma olduğu kanaatindeyim. Çekimler süreci boyunca bana destek olan Uğurlu Boncuk Atölyesi sahibi, Boncuk Ustası Uğur Karataş ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Umarım video gereken ilgiyi görür. Nazarköy’ümüzü daha geniş kitleler tanır ve ziyarete gelirler” dedi.