31.05.2020 - 00:01 |
Nazarköy’e kısa film
Kemalpaşa’da gazeteci Ümit Yıldız, üç aylık çalışma sonrası Nazarköy’ün simgeleşen boncuk yapımının inceliklerini konu alan bir kısa tanıtım filmini hayata geçirdi.
Sosyal medyada ziyaretçiler tarafından çekilen birçok video olduğunu, ancak yetersiz bilgilerin bulunması sebebi ile böyle bir çalışma yapma gereğini duyduğunu belirten Yıldız, “Boncuk yapımının ne denli zor olduğunu, zor şartlarda bu sanatı icra eden ustalarımızın emeklerini insanlara daha iyi anlatmak açısından iyi bir çalışma olduğu kanaatindeyim. Çekimler süreci boyunca bana destek olan Uğurlu Boncuk Atölyesi sahibi, Boncuk Ustası Uğur Karataş ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Umarım video gereken ilgiyi görür. Nazarköy’ümüzü daha geniş kitleler tanır ve ziyarete gelirler” dedi.
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.