Nazilli 2020’de zirvede

Nazilli’de hayata geçirdiği projelerle, çağdaş, planlı, dinamik, üretken, kalıcı ve halktan yana bir belediyecilik örneği sergileyen Başkan Kürşat Engin Özcan, kısa sürede ilklere imza attı. İlçenin ekonomik ve sosyal gelişimini destekleyen kooperatif projesi NAZ-KOOP, eğitimde eşitlik anlayışıyla hayata geçirilen NAZGEM, 7/24 halka hizmet için kurulan çağrı merkezi, çağdaş bir anlayışın örneği olan ‘Akıllı Kent Sistemi’ gibi kapsamlı projeleri hayata geçti. Ayrıca yaşlı ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık disipliniye çalışan Başkan Özcan, rutin belediyecilik hizmetleriyle de halkın takdirini topladı. 2020 yılında gerçekleştirilen anketlerin tamamında Türkiye genelinde üst sıralarda yer alan Nazilli Belediyesi, son olarak Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan eylül ayı anketinde de yüzde 58.9 beğeni oranıyla zirvedeki yerini korudu.



‘Kalkınma tabii kırsaldan başlar’



Nazilli Belediyesi, kent genelinde yol çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 ay içinde Çatak, Demirciler, Gedikaltı, Güzelköy, Esenköy ve Hasköy mahallelerinde yol yenileme, bakım, tadilat, istinat duvarı, mezarlık yapımı ve asfaltlama çalışmasını tamamladı. ‘Kalkınma kırsaldan başlar’ anlayışıyla hizmet ettiklerini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 82 mahallenin tamamında projelerin devam edeceğini ifade etti.



Yatırımlarımız hız kesmiyor



Kırsal mahallelerde yaptığı hizmetlerle vatandaşın takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, merkezdeki çalışmalarıyla da kentin sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyor. Turan, Yıldıztepe, Altıntaş, Sümer, Şirinevler, Zafer, Yeşil ve İsabeyli mahallerinin 10 yılı aşkın süredir yatırım bekleyen alanlarında yol yapım, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiren ekipler, ilçe genelinde yürütülen temizlik faaliyetleriyle de örnek bir çalışma sergiliyor.