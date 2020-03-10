Nazilli Belediyespor tepe taklak

Sezonun 5. haftasında liderlik koltuğuna oturduktan sonra sürekli ilk 5 içinde yer alan Nazilli, Pazarspor yenilgisinin ardından 39 puanda kalıp 8. sıraya geriledi. Büyük moral bozukluğu yaşayan siyah beyazlılar, idari krizlerin gölgesinde geçirdiği sezonun ikinci yarısında sadece 2 galibiyet alabildi. Rakiplerine 5 maçta boyun eğen Nazilli Belediyespor, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.