BİST103.524-5,54EURO7,060,37USD6,150,02ALTIN331,211,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nazilli Belediyespor tepe taklak
    ABONE OL
    10.03.2020 - 00:00 |

    Nazilli Belediyespor tepe taklak

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta evinde Pazarspor’a 3-1 yenilen Nazilli BLD, 22 hafta sonra ilk kez Play Off barajının dışına çıktı.

    Nazilli Belediyespor tepe taklak

    Sezonun 5. haftasında liderlik koltuğuna oturduktan sonra sürekli ilk 5 içinde yer alan Nazilli, Pazarspor yenilgisinin ardından 39 puanda kalıp 8. sıraya geriledi. Büyük moral bozukluğu yaşayan siyah beyazlılar, idari krizlerin gölgesinde geçirdiği sezonun ikinci yarısında sadece 2 galibiyet alabildi. Rakiplerine 5 maçta boyun eğen Nazilli Belediyespor, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

    Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
    daha fazla video için
    Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Yasak Elma 72. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

    Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Yasak Elma 72. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

    Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

    Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

    Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

    Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

    İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

    İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

    Sıradaki Haber