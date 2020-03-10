10.03.2020 - 00:00 |
Nazilli Belediyespor tepe taklak
TFF 3. Lig 3. Grup’ta evinde Pazarspor’a 3-1 yenilen Nazilli BLD, 22 hafta sonra ilk kez Play Off barajının dışına çıktı.
Sezonun 5. haftasında liderlik koltuğuna oturduktan sonra sürekli ilk 5 içinde yer alan Nazilli, Pazarspor yenilgisinin ardından 39 puanda kalıp 8. sıraya geriledi. Büyük moral bozukluğu yaşayan siyah beyazlılar, idari krizlerin gölgesinde geçirdiği sezonun ikinci yarısında sadece 2 galibiyet alabildi. Rakiplerine 5 maçta boyun eğen Nazilli Belediyespor, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
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