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    HaberlerEge Haberleri Nazilli BLD izne çıktı
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    06.07.2020 - 00:00 |

    Nazilli BLD izne çıktı

    Nazilli BLD izne çıktı

    TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor’da yönetim, ligin nasıl tescil edileceği konusundaki belirsizliğin sürmesi üzerine futbolculara izin verdi. Siyah beyazlılar, TFF’nin tescil kararının gecikmesi üzerine bu kez oyuncuları serbest bıraktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “TFF’nin kesin ve net bir karar verememesinden kaynaklı olarak, karar çıkana kadar futbolculara izin verilmiştir. Federasyon’un yapacağı liglerin tescil formatı ile ilgili açıklamasından sonra tekrar planlama yapılacaktır” ifadelerine yer aldı.

    Çankırı'da maske ve mesafeli düğün halayıÇankırı'nın Ilgaz ilçesinde gerçekleşen köy düğününde, davetiler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle maskeli bir şekilde sosyal mesafe çubuğu ile halay çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halayda çekilen fotoğrafı, Twitter hesabından paylaşarak diğer eğlenceler için örnek gösterdi.
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