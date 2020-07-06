Nazilli BLD izne çıktı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor’da yönetim, ligin nasıl tescil edileceği konusundaki belirsizliğin sürmesi üzerine futbolculara izin verdi. Siyah beyazlılar, TFF’nin tescil kararının gecikmesi üzerine bu kez oyuncuları serbest bıraktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “TFF’nin kesin ve net bir karar verememesinden kaynaklı olarak, karar çıkana kadar futbolculara izin verilmiştir. Federasyon’un yapacağı liglerin tescil formatı ile ilgili açıklamasından sonra tekrar planlama yapılacaktır” ifadelerine yer aldı.