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    HaberlerEge Haberleri Nazilli BLD’de takviyeler sürüyor
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    17.01.2021 - 00:01 |

    Nazilli BLD’de takviyeler sürüyor

    Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta ilk devreyi 32 puanla zirve ortağı olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, ara transfer döneminde orta sahaya takviye yaptı.

    Nazilli BLD’de takviyeler sürüyor

    Siyah beyazlılar, Kozanspor’da kiralık olarak forma giyip bonservisi Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’da olan 19 yaşındaki Hasan Yurtseven’i renklerine bağladı. Genç futbolcu, Yıldırım Demirören Tesisleri’nde sezon sonuna kadar kiralık olarak imza attı. Futbola 2012 yılında Maltepe Gençlikspor’da başlayan Hasan, 2019’da Gaziantep FK’da profesyonel oldu.

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