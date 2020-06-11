Nazilli, borcunu kapattı

Başkan Soner Yelkovan, geçen sezon 8 milyon lirayı bulan kulüp borcunun 700 bin liraya indiğini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borçlarının büyük oranda azaldığını dile getiren Başkan Yelkovan, “Borçların ana paraları ödendi. Türkiye Futbol Federasyonu’na 150 bin lira, maç başı olarak 500 bin lira borcumuz kaldı. Belediyenin desteği ve kulüp gelirleriyle borçlarımızı kapatıyoruz. Ayrıca devletin sağladığı kısa çalışma ödeneğinden 350 bin lira yararlandık” ifadelerini kullandı.