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    HaberlerEge Haberleri Nazilli, Çengelköy’ü ağırlıyor
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    19.11.2020 - 00:00 |

    Nazilli, Çengelköy’ü ağırlıyor

    Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta deplasmanda Ağrı 1970’e 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu kaybeden Nazilli Belediyespor, bugün evinde Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaşacak.

    Nazilli, Çengelköy’ü ağırlıyor

    Nazilli İlçe Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 13.00’te başlayacak. Ligde 16 puanı bulunan Nazilli ekibi, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Kaptan Zafer’in koronavirüse yakalandığı siyah beyazlılarda sakat Aytaç ile cezalı Berkay forma giyemeyecek. Grupta 4. basamakta yer alan 14 puanlı Fethiyespor ise aynı saatte 12 puanlı 9. sıradaki Kahta 02’yi konuk edecek. 1. Grup’ta Manisaspor evinde Malatya Yeşilyurt BLD’yle kozlarını paylaşacak.

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