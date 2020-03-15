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    HaberlerEge Haberleri Nazilli Harun’a ağladı
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    15.03.2020 - 00:00 |

    Nazilli Harun’a ağladı

    Nazilli’de evinde ölü bulunan ve kalp hastası olduğu öğrenilen 2011-2013 yılları arasında Nazilli Belediyespor’da oynayan Harun Çalışkan (21), toprağa verildi.

    Nazilli Harun’a ağladı

    Acılı aile üyeleri ile Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan ve Nazilli Belediyesporlu bazı yöneticilerin katıldığı cenaze töreninin ardından Çalışkan, toprağa verildi.

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