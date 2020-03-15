15.03.2020 - 00:00 |
Nazilli Harun’a ağladı
Nazilli’de evinde ölü bulunan ve kalp hastası olduğu öğrenilen 2011-2013 yılları arasında Nazilli Belediyespor’da oynayan Harun Çalışkan (21), toprağa verildi.
Acılı aile üyeleri ile Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan ve Nazilli Belediyesporlu bazı yöneticilerin katıldığı cenaze töreninin ardından Çalışkan, toprağa verildi.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.