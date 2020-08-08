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    HaberlerEge Haberleri Nazilli, Hasan’la imzaladı
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    08.08.2020 - 00:00 |

    Nazilli, Hasan’la imzaladı

    TFF 3. Lig kulüplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde Büyükçekmece Tepecikspor’dan sol kanat Hasan Demir’le sözleşme imzaladı.

    Nazilli, Hasan’la imzaladı

    Futbola Konak BLD’de başlayan 23 yaşındaki oyuncu, Altınordu altyapısında görev aldıktan sonra Karacabey BLD’de profesyonel oldu. Altay ve Kırıkhanspor’da görev yapan Hasan, Tepecikspor’da da top koşturdu. Geçen sezon ligde 5, kupada 2 gol kaydeden Demir, 3. Lig’de 90 maçta 14 gol attı.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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