08.08.2020 - 00:00 |
Nazilli, Hasan’la imzaladı
TFF 3. Lig kulüplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde Büyükçekmece Tepecikspor’dan sol kanat Hasan Demir’le sözleşme imzaladı.
Futbola Konak BLD’de başlayan 23 yaşındaki oyuncu, Altınordu altyapısında görev aldıktan sonra Karacabey BLD’de profesyonel oldu. Altay ve Kırıkhanspor’da görev yapan Hasan, Tepecikspor’da da top koşturdu. Geçen sezon ligde 5, kupada 2 gol kaydeden Demir, 3. Lig’de 90 maçta 14 gol attı.
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