17.11.2020 - 00:01 |
Nazilli, koltuğu kaptırdı
Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta Nazilli Belediyespor, 2 haftadır oturduğu liderlik koltuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Grupta 4 maçta aldığı 3 galibiyet, 1 beraberliğin ardından kulüpte yaşanan koronavirüs vakalarının gölgesinde çıktığı Ağrı 1970 Spor deplasmanını Berkay’ın 77. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 kaybeden siyah beyazlı ekip, 16 puanda kalarak, İskenderun FK’nın 1 puan gerisinde ikinci sıraya geriledi. Nazilli, grupta perşembe günü Çengelköy’ü yeni bir seri başlatarak koltuğu geri alma hedefiyle ağırlayacak.