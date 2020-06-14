14.06.2020 - 00:00 |
Nazilli transferde düğmeye bastı
.TFF 3. Lig 3. Grup’ta Play Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor’da yönetim, iç transferde iki oyuncuyla yeniden anlaşmak için kolları sıvadı.
Siyah beyazlılar, forvet Yunus Ünsal’ın 2021’de bitecek sözleşmesini uzatmak isterken, İstanbulspor’dan kiralanan orta saha oyuncusu Ufukcan Engin’in yeni sezonda da kadroda kalması için temaslar başladı. Yönetimin iki oyuncuyla önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. Golcü Yunus, bu sezon 28 resmi maçta 9 kez rakip fileleri sarsarken, Ufukcan ise 27 karşılaşmada 1 gol attı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz