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    HaberlerEge Haberleri Nazilli transferde düğmeye bastı
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    14.06.2020 - 00:00 |

    Nazilli transferde düğmeye bastı

    .TFF 3. Lig 3. Grup’ta Play Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor’da yönetim, iç transferde iki oyuncuyla yeniden anlaşmak için kolları sıvadı.

    Nazilli transferde düğmeye bastı

    Siyah beyazlılar, forvet Yunus Ünsal’ın 2021’de bitecek sözleşmesini uzatmak isterken, İstanbulspor’dan kiralanan orta saha oyuncusu Ufukcan Engin’in yeni sezonda da kadroda kalması için temaslar başladı. Yönetimin iki oyuncuyla önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. Golcü Yunus, bu sezon 28 resmi maçta 9 kez rakip fileleri sarsarken, Ufukcan ise 27 karşılaşmada 1 gol attı.

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