12.07.2020 - 00:00 |
Nazilli’de kadro sil baştan
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) alt ligleri tescil etmesinin ardından 3. Lig 3. Grup’ta sezonu 7. sırada tamamlayıp Play Off’un dışında kalan Nazilli Belediyespor’da 18 futbolcunun sözleşmeleri sona erdi.
Başkan Soner Yelkovan, “Yeni sezon için sıfırdan yeni bir takım oluşturacağız. Kadromuzda bulunan 17 futbolcumuzun sözleşmeleri sona erdi. Bazı oyuncularımızla masaya oturarak kadromuzun iskeletini korumak istiyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.