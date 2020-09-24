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    HaberlerEge Haberleri ‘Ne demek kaynıyor?’
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    24.09.2020 - 00:06 |

    ‘Ne demek kaynıyor?’

    ‘Ne demek kaynıyor?’

    CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, “Türkiye’deki selefi grupların silahlandığı” iddiasını hazırladığı ayrı ayrı soru önergeleriyle Meclis gündemine taşıdı.  “İzmir kaynıyor” ifadesine de değinen Kılıç, “Ünlü’nün İzmir’de infial yaratan bu sözlerinin derhal açıklığa kavuşturulması lazım. Kimlerin İzmir’le ilgili kötü ve hain planları varsa bundan vazgeçsinler, çünkü İzmirliler kesinlikle buna izin vermeyecektir” dedi.

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