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    28.09.2020 - 00:03 |

    Ne güzel bir destek

    Ne güzel bir destek

    Soma’da 2014 yılında meydana gelen maden faciasında şehit olan Ferhat Tokgöz ile Kamil Çal’ın çocukları Selim Tokgöz (8) ile Ravza Çal (6), bilgisayarları olmadığı için EBA derslerine katılamayan ihtiyaç sahibi iki öğrenci için kumbaralarında biriktirdikleri paraları, TÜRK-İŞ Madenciler İlkokulu Müdürü Fatih Arslan’a teslim etti.

    Oğluna akşam yemeği sırasında, ‘Okulumuzda bazı öğrenciler bilgisayarları olmadığı için EBA derslerine katılamıyor biliyor musun?’ dediğini belirten Okul öncesi öğretmeni Hidayet Tokgöz, “Bir anda kalktı. Kumbaralarını getirdi. Eşimin iş arkadaşı maden şehidi Kamil Çal’ın kızı Ravza da bize katıldı. Kumbara bağışıyla iki öğrenci tablet sahibi oldu. Umarım farkındalık oluşur ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize daha çok destek gelir” dedi.

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