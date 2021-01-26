NE İSTEDİNİZ bu canlardan!

Bornova’nın Karacaoğlan mahallesi, 4076 sokak ve çevresine geçen hafta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakılan zehirli etleri yiyen bir köpek ile birden fazla kuş telef oldu. Hafta sonu can dostlara mama bırakmak için sokağa çıkan Gizem Gümüş, Max adını verdikleri köpeği titrerken buldu. Gümüş’ün olayı belediye ekiplerine bildirmesi sonucu Max tedaviye alındı. Üzerinde beyaz maddelerin olduğu tespit edilen etler, inceleme için belediyeye gönderildi. Kalan etleri imha ettiklerini belirten Gümüş, “Geçen hafta kimliğini bilmediğimiz bir kişi, burada sokak hayvanlarını istemediğini, hepsini öldüreceğini söyledi. Ardından bir köpeğimizin ve kuşların zehirlendiği haberini aldık. Bu hayvanların, kimseye zararı yok. Ne onlara ne de biz hayvan severlere karışmasınlar. Sadece köpekler değil, kuşlar ile kediler de zarar görüyor. Bunu yapan ya da yapanların bulunmasını istiyoruz. Şikayetçiyiz” dedi.