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    HaberlerEge Haberleri Necimoğlu toprağa veriliyor
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    02.07.2020 - 03:42 |

    Necimoğlu toprağa veriliyor

    İzmir siyasetinin tanınmış isimlerinden eski DYP ve İYİ Partili Yıldırım Ulupınar ile AK Parti eski Milletvekili Necip Kalkan’ın dünürü, Altay eski yöneticisi Eyyüp Necimoğlu ve Türkiye Tenis Federasyonu yöneticisi Bülent Necimoğlu’nun babası Abidin Necimoğlu vefat etti.

    Necimoğlu toprağa veriliyor

    Yardımseverliğiyle de tanınan Necimoğlu şirketler Grubu’nun kurucusu Abidin Necimoğlu, ileri yaşa bağlı alzheimer tedavisi görüyordu.
    Necimoğlu, bugün Narlıdere Merkez Camii’nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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