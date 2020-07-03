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    HaberlerEge Haberleri Necimoğlu, yüzlerce kişi tarafından uğurlandı
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    03.07.2020 - 00:01 |

    Necimoğlu, yüzlerce kişi tarafından uğurlandı

    Necimoğlu, yüzlerce kişi tarafından uğurlandı

    Salı günü hayatını kaybeden İzmir ve Mardin’in tanınmış işinsanlarından Abidin Necimoğlu (77), dün Narlıdere Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu’nun da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, Necimoğlu’nu son yolculuğuna uğurladı. Merhumun oğulları Eyüp ve Bülent Necimoğlu ile Abidin Necimoğlu’nun kardeşi Şeyhmuz Necimoğlu, taziyeleri cami avulusunda sosyal mesafeye uygun olarak kabul etti.

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