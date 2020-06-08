Nefes aldıran hizmetler

Gaziemir Belediyesi’nin ara verilen danışmanlık hizmetleri yeniden başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir hizmet vermeyen Gaziemir Belediyesi’nin Kadın Danışma Merkezi’nin, psikolojik danışmanlık ile sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetleri tekrar faaliyete başladı.

Kadın Danışma Merkezi, Psikolojik Danışmanlık Hizmeti kapsamında salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan ve günlük hayatın getirdiği stresle baş etmeye çalışanlara uzmanlar destek verecek.

Halkın yanında

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı kapsamında da bireylere kilo kontrolü, sağlıklı ve dengeli beslenme konularında hizmet verilecek. Belediye Başkanı Halil Arda, her alanda vatandaşın yanında olduklarını vurguladı, “Her geçen gün artan fiziksel ve psikolojik şiddete uğrayan kadınların sorunlarını dinleyeceğiz. Hukuki destek de sağlayacağız. Gaziemir’de yaşayan vatandaşlara doğru beslenmeyi anlatacağız. Halkımız sıkıntılarını anlatıp psikolojik destek de alabilecek” ifadesini kullandı.