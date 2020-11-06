‘Nefes alınabilir Denizli’ye kavuştuk’

İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni bir süre önce başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Bu kapsamda tüm bina ve yerleşkelerine sıfır atık kumbaraları yerleştirerek atıkları kaynağında ayrıştıran Büyükşehir, çevre kirliliğinin önlenmesi, bertaraf tesislerinin ömrünün uzatılması, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması bakımından örnek bir çalışma başlattı. Söz konusu çalışmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne ilgili bina ve yerleşkeleri için başvuran Büyükşehir, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Taviz vermek yok

Türkiye’nin en çevreci, en sağlıklı ve en temiz kenti unvanını taşımanın verdiği sorumluluğun bilincinde başarılı bir çalışma daha gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Osman Zolan, “Doğa ve çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz verilmediği ve geleceğe daha yaşanabilir bir Denizli için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bir zamanlar hava kirliliğinden kuşların dahi uçamadığı bir şehirden bugün yemyeşil nefes alınabilir bir Denizli’ye kavuştuk. El birliği ile şehrimizi daha güzele doğru taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu