01.05.2020 - 00:03 |
Nehir, Karaburun’a emanet
Virüs nedeniyle hemşire annesi ve astsubay babasından uzakta doğum günü kutlayan Nehir Karaca’yı 5’inci yaşında Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan yalnız bırakmadı.
Kronik rahatsızlıkları olan anneanne ve dedesinin Kösedere Köyü’ndeki evinde kalan Nehir’i, en sevdiği oyuncak olan tek bonuzlu at unicornu simgeleyen yaş günü pastası ve hediyesiyle ziyaret eden Erdoğan, “Nehir’imizin evi de ailesi de Karaburun olacak. Anne ve babasının gözleri arkada kalmasın. Kızları bizlere emanet” dedi.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu