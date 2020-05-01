Nehir, Karaburun’a emanet

Kronik rahatsızlıkları olan anneanne ve dedesinin Kösedere Köyü’ndeki evinde kalan Nehir’i, en sevdiği oyuncak olan tek bonuzlu at unicornu simgeleyen yaş günü pastası ve hediyesiyle ziyaret eden Erdoğan, “Nehir’imizin evi de ailesi de Karaburun olacak. Anne ve babasının gözleri arkada kalmasın. Kızları bizlere emanet” dedi.