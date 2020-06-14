Neşeli bale

Kolcuer, “Çocuklar bazı temel bale hareketlerini sıkıcı buluyor. Çünkü bu eğitimler disiplin gerektiriyor. Neşeli müzikler, kendi yazdığım şarkı ve tekerlemeler eşliğinde çocuklarla hareketleri severek çalıştırıyorum. Böylece hareketlerin hafızalarında yer etmesine katkı da sağlanıyor” diye konuştu.