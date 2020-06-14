14.06.2020 - 00:02 |
Neşeli bale
Seferihisar’da Başak Güneş Kolcuer, tasarladığı “Neşeli Bale” eğitimi ile sıkıcı bir disiplin gerektiren klasik baleyi 3-6 yaş grubu çocuklara sevdirmeyi başardı.
Kolcuer, “Çocuklar bazı temel bale hareketlerini sıkıcı buluyor. Çünkü bu eğitimler disiplin gerektiriyor. Neşeli müzikler, kendi yazdığım şarkı ve tekerlemeler eşliğinde çocuklarla hareketleri severek çalıştırıyorum. Böylece hareketlerin hafızalarında yer etmesine katkı da sağlanıyor” diye konuştu.
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