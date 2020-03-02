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    HaberlerEge Haberleri Nesin’in hayatı sahnede
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    02.03.2020 - 00:00 |

    Nesin’in hayatı sahnede

    Nesin’in hayatı sahnede

    Aziz Nesin’in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı, Ankara Ekin Tiyatrosu’nun “Memleketin Kısmeti” isimli oyunu Çiğli’de sahnelendi. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli’yi, sanat ile yaşayan bir kent yapmek istediklerini belirtti.

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