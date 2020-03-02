02.03.2020 - 00:00 |
Nesin’in hayatı sahnede
Aziz Nesin’in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı, Ankara Ekin Tiyatrosu’nun “Memleketin Kısmeti” isimli oyunu Çiğli’de sahnelendi. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli’yi, sanat ile yaşayan bir kent yapmek istediklerini belirtti.
Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.