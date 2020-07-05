‘Net kararı bekliyoruz’

Yıldırım Demirören Tesisleri’nde takım halinde bekleyişini sürdüren siyah beyazlılar, TFF’nin açıklayacağı karara göre yol haritasını belirleyecek. Nazilli’de Teknik Direktör Yavuz İncedal, “Açıklanacak olan son ve net karara göre yeni yol haritamızı belirleyeceğiz. Net ve kesin kararın açıklamasını kendi tesislerimizde bekliyoruz. Çalışmalarımızı sonlandırdık. Karara göre tekrar çalışmalarımıza başlayabiliriz” diye konuştu.