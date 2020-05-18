Nilüfer çiçeğini koparanlar yandı

ÇANAKKALE’NİN Biga ilçesine bağlı Kalafat Köyü’nde bulunan Nilüfer Gölü, güzel manzarasıyla ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor. Son yıllarda kuraklık yaşayan göl, su takviyesiyle can buldu, nilüfer çiçekleri açmaya başladı. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 73 bin lira ceza kesiliyor. l DHA