’nin içme suyu problemi kalmayacak

Çeşme’nin yıllardır yaşadığı içme suyu problemi sona eriyor. Geçen yıl su tutulmaya başlanan Karareis ve Salman barajlarının suyunu ilçeye getirecek iletim hattı ve arıtma tesisi inşaatlarına başlandı. Konvansiyonel tipte inşa edilecek arıtma tesisiyle günde 24 bin metreküp su arıtılacak. Mart ayında 70 milyon lirayla ihale edilen inşaatın son durumunu inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, “Barajların suyunu bölgeye getirmek için farklı çaplarda 34 kilometre boru döşeyeceğiz” dedi.



Yüzde 10’u tamam



Boruların fabrika siparişlerinin verildiğini kaydeden Çınar, 12 bin metre borunun da döşeme işlemlerine başlandığını söyledi. Çalışmalarda şu anda yüzde 10 fiziki gerçekleşme sağlandığını kaydeden Çınar, projeyi 2023 Kasım’da bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Proje tamamlandığında Çeşme Yarımadası’na Karareis Barajı’ndan 2.84 milyon metreküp, Salman Barajı’ndan da 0.90 milyon metreküp olmak üzere toplam 3.74 milyon metreküp içme suyu sağlanacak. Salman Barajı ayrıca, bin 700 dekar tarım arazisini de modern sulamayla tanıştıracak.