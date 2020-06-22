Nohut ekeceklerdi, tarihi eser çıktı

Menteşe Belediyesi’nin “Geleceğimiz İçin Üretiyoruz” sloganıyla başlattığı proje kapsamında, Kafaca Mahallesi’nde yerli nohut tohumu ekimi için 10 dönümlük tarla sürülürken traktörün çapası bir kayaya takıldı. Yapılan incelemede kaya parçasının tarihi eser olduğu belirlenip Muğla Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi . Ön kazılarda tarlada çeşitli mezarlar bulunduğu belirlendi. İnceleme çalışmasının devam ettiği ve süreç sonunda kamulaştırma yapılıp bölgenin arkeolojik sit alanı ilan edileceği bildirildi.

‘Tarihi de koruyoruz’

Yetiştirdikleri yerel tohumları, belediyeye ait arazilerde toprakla buluşturduklarını anlatan Başkan Bahattin Gümüş, “Tarladaki çalışmayı durdurduk. Nohut dikmek istedik, tarihi eser çıktı. Tarımı desteklediğimiz yerde kültür turizmini desteklemek nasip oldu” diye konuştu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ufuk Çörtük ise, “Alanda iki metre derinlikte çıkan eserler olduğu gibi, yüzeye çok yakın kalıntılar da bulunuyor” dedi. l AA